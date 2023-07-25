В Петербурге обсудят имидж России в Африке и борьбу с давлением Запада

Конференция дискуссионного клуба "Валдай" соберет десятки экспертов и дипломатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Первая российско-африканская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет во вторник в Санкт-Петербурге. Десятки экспертов и дипломатов обсудят вопросы укрепления позиций России в Африке.

"В условиях санкционного давления африканские партнеры могут задумываться относительно перспектив контактов с Россией, в этой связи важно рассеивать сомнения и предлагать новые варианты взаимодействия. Именно на это и нацелена Валдайская конференция: провести откровенный разговор на тему того, как африканские эксперты видят позиционирование России на своем континенте, - отметили организаторы накануне конференции. - Важно сохранять настрой России на работу по африканскому направлению".

В пресс-службе "Валдая" сообщили, что на мероприятии ожидается более 60 участников, среди которых эксперты из 15 стран, включая ЮАР, Египет, Алжир, Кению, Сенегал, Камерун, а также Китай, Индию и Россию. С российской стороны почетными гостями конференции станут посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров, посол России в Танзании Андрей Аветисян и директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития Павел Калмычек.

Организаторы мероприятия выразили надежду, что материалы и рекомендации Валдайской конференции составят "важную основу для экспертной подготовки саммита БРИКС в ЮАР в августе". "Именно с этой целью на африканский "Валдай" в Санкт-Петербург приглашены эксперты из Китая и Индии. Валдайцам важно поделиться своим видением и узнать мнение внерегиональных экспертов по вопросам повестки дня конференции", - пояснили в пресс-службе.

Там также обратили внимание на особую значимость первой российско-африканской конференции "Валдая". Мероприятие состоится в преддверии саммита Россия - Африка, который начнет работу 27 июля. В этой связи организаторы конференции рассчитывают, что итоги дискуссий обретут прикладной характер и в той или иной форме будут доведены лидерам государств при подготовке их позиций, "поскольку большинство валдайских гостей вовлечены в процесс внешнеполитического планирования в своих странах".

"В этом смысле Валдайская конференция станет своеобразной финальной сверкой часов на экспертном уровне перед политическим обсуждением на высшем уровне", - говорится в пресс-релизе клуба.

О программе конференции

Неделю назад эксперты клуба представили доклад на тему "Россия и Африка: аудит отношений", приуроченный к предстоящему саммиту. В материале авторы отметили, что реальный уровень глобальной конкуренции за Африку сегодня стал "настолько высок, что не принимать его во внимание уже просто невозможно", а геополитические оппоненты России в настоящее время пытаются ставить преграды на пути российско-африканского сотрудничества в "гораздо более жесткой форме, чем раньше".

Специалисты отметили, что Россия с точки зрения африканских государств является привлекательным партнером с большим потенциалом. Но эту расположенность стран континента и разносторонние преимущества Москве важно не растерять в будущем за громкими формулировками и точечными мерами вместо последовательной и комплексной работы.

Поэтому с учетом соперничества за влияние в Африке, как считают эксперты "Валдая", нужна "умная африканская стратегия" с работающей на деле дорожной картой. Как ожидается, именно этот подход будет обсуждаться на конференции в том числе в интересах успешного проведения саммита Россия - Африка.

В программе мероприятия предусмотрены четыре тематические сессии. Первая из них "Политический диалог России и стран Африки: взаимное понимание в бурном мире" будет посвящена вопросам развития политического взаимодействия между Москвой и странами африканского континента по итогам первого саммита Россия - Африка. В ходе второй сессии "Экономические отношения: аудит трех лет после первого саммита Россия - Африка" стороны обсудят перспективы развития экономического сотрудничества и способы повышения его эффективности. Участники третьей сессии "Культура, образование, человеческие связи: как приблизить Россию и Африку друг к другу" рассмотрят потенциал контактов между обществами России и стран Африки в гуманитарной сфере. В рамках четвертой сессии "Советское наследие в Африке: из прошлого в будущее и общая дискуссия" эксперты обратятся к теме использования советского потенциала сотрудничества с Африкой.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".