В России начался прием заявок на конкурс для директоров школ

Подать заявку на участие можно до 14 августа

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Профессиональный конкурс для директоров российских школ "Директор года" пройдет в России в третий раз, прием заявок стартует во вторник, 25 июля, и продлится до 14 августа, сообщается на сайте конкурса. Принять участие могут руководители российских школ со стажем не менее трех лет.

Отборочный этап конкурса пройдет с 15 по 28 августа 2023 года. Участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, а жюри оценит электронное портфолио. По его итогам в основной этап, который пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября, выйдут 30 конкурсантов.

Финалистам предстоит подготовить видеоролик "Визитная карточка директора", выступить с презентацией своих управленческих достижений, разработать совместно с управленческим составом своей школы проект-стартап на основе материалов, представленных в кейсе, провести мастер-класс и ответить на вопросы интервьюеров в ходе пресс-конференции.

По итогам конкурсных испытаний последовательно определятся 10 лауреатов, 5 призеров и 1 победитель конкурса. Имя победителя объявят 5 октября в рамках Большой учительской недели.