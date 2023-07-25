Артисты из ЕАО приняли участие в российско-китайском международном "Фестивале воды"

Это стало первым выездом творческой делегации Биробиджана в КНР с момента снятия ковидных ограничений

ТАСС, 25 июля. Первый выезд в Китай после снятия ограничений против коронавируса совершили артисты из Биробиджана Еврейской автономной области (ЕАО), художественный коллектив студии хореографического творчества "Улей" принял участие в 23-м российско-китайском международном "Фестивале воды", сообщает пресс-служба городской администрации.

"После двухлетнего перерыва постепенно возобновляем сотрудничество. Это первый выезд творческой делегации Биробиджана в КНР с момента снятия ковидных ограничений. И я рад, что, несмотря на то, что на подготовку у наших ребят было мало времени, они выступили очень достойно. Китайские коллеги очень хвалили наших артистов", - цитируют в сообщении мэра Биробиджана Максима Семенова.

Фестиваль проходил в городе Лобэй провинции Хэйлунцзян. В нем приняли участие 11 детей и 3 взрослых участника коллектива. Артисты представили четыре концертных номера, а также получили приглашение на фестиваль, который пройдет в августе в городе Хэгане.

Хэйлунцзян - провинция в северо-восточной части Китая, расположена в бассейне реки Амур. По рекам Амур и Уссури провинция граничит с Забайкальским и Хабаровским краями, Амурской областью, ЕАО и Приморьем. Общая протяженность границы провинции Хэйлунцзян с Россией составляет более 3,5 тыс. км.