В Примгидромете заявили, что супертайфун "Доксури" не дойдет до Приморского края

Он пройдет через Шанхай, после чего исчезнет

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Супертайфун "Доксури", который по более ранним прогнозам мог к концу месяца достигнуть побережья Приморья, пройдет через Шанхай, после чего исчезнет. Об этом сообщила пресс-служба Приморского гидрометцентра.

На прошлой неделе глава Примгидромета Борис Кубай сообщил ТАСС, что часть прогностических моделей предполагает выход "Доксури" к берегам Приморья с юга со стороны Японского моря 29-31 июня.

"Многофакторный анализ показывает, что перегретая территория восточного Китая, с одной стороны, заманивает тайфуны к себе (следующий мощный тайфун, судя по всему, снова направится в те же места), а с другой стороны, наличие там однородной тропической воздушной массы не только не создает никаких термодинамических условий для регенерации и обретения тайфунами над сушей второго дыхания, но и "работает" на быструю их деградацию и исчезновение над этой территорией. Таким образом, данный тайфун, скорее всего, разрушится в окрестностях Шанхая и исчезнет быстрее, чем сможет сохранить силы для выхода на территорию Приморья, а значит непосредственного его выхода к нам не ожидается", - передает пресс-служба слова Кубая.

При этом, по словам главы Примгидромета, на территории Приморья будет сохраняться очень душная погода с высокой влажностью, регулярными атмосферными фронтами, локальными ливнями и грозами.

Приморский край в этом году переживает особенно дождливое лето. Так, количество осадков, выпавших во Владивостоке за июнь, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, и подобная ситуация характерна для всего южного побережья края. В июле в Приморье уже дважды прошли сильные дожди, которые вызвали подъемы уровней воды на 1,5-3 метра в реках некоторых районов. В минувшие выходные погода также была дождливой, в разных районах выпало от 7 до 44 мм осадков, или 10-40% месячной нормы.