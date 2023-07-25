Основатель X Japan отметил, что новое название Twitter может быть уже частично занято

Владелец соцсети Илон Маск пока не прокомментировал слова Ёсики Хаяси

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Основатель японской рок-группы X Japan Ёсики Хаяси отреагировал на переименование социальной сети Twitter в X, дав понять, что частично это название может быть уже официально занято его группой. Ёсики написал об этом в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я думаю, что эта торговая марка уже зарегистрирована", - написал он на японском и английском языках, сопроводив запись хештегами #XJAPAN и #TwitterJapan. Официальный аккаунт японского подразделения Twitter называется сейчас Twitter Japan - после завершения переименования соцсети в X, о котором ранее объявил владелец Twitter Илон Маск, японское подразделение должно получить название X Japan, что совпадает с названием японской рок-группы и будет нарушать ее авторские права. Запись Ёсики собрала около 16 млн просмотров, 93 тыс. лайков и почти 38 тыс. репостов - многие пользователи в комментариях тэгают Илона Маска с просьбой прокомментировать ситуацию, однако пока владелец Twitter, известный активностью на собственной платформе, никак не отреагировал.

Это не первый случай, когда иностранные компании сталкиваются с проблемами на японском рынке из-за проблем вокруг зарегистрированных товарных знаков. Известный производитель периферии для компьютеров компания Logitech вынуждена была в Японии сменить название на Logicool. Twitter всегда пользовался огромной популярностью в Японии - во многом это обусловлено особенностями языка и иероглификой, которые позволяют уместить в ограниченное число знаков значительно большее число предложений. Тема переименования Tiwtter в Х второй день занимает топы хештегов японского сегмента соцсети.

В понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение птицы. Аватар официального аккаунта Twitter также был ранее изменен с изображения птицы на белую букву Х на черном фоне, а Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа.

X Japan была основана в 1997 году. За время своего существования группа выпустила 5 студийных альбомов, 25 синглов и множество сборников. X Japan была лауреатом ежегодной японской премии Japan Record Award, а также номинировалась на "Оскар" в категории лучшая песня к фильму.