25 июля, 01:34

На Чукотке все оленеводческие хозяйства планируют обеспечить отечественными пеленгаторами

В села уже поступила тестовая партия систем спутникового мониторинга

ТАСС, 25 июля. Пеленгаторы отечественного производства для слежения за перемещением оленей закупят для оленеводов Чукотки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Владислав Кузнецов.

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"В Амгуэме протестируем пробную партию из четырех пеленгаторов и четырех ошейников отечественного производства. Оценим эффективность работы и стабильность передачи сигнала. Департамент сельского хозяйства получит от оленеводов обратную связь и доложит мне о результатах. Отладим процесс и в дальнейшем обеспечим пеленгаторами все оленеводческие хозяйства", - указано в сообщении.

Тестовая партия систем спутникового мониторинга "Оленевод" уже поступила в сельские хозяйства. Устройства позволят отслеживать путь движения оленей и будут сигнализировать, если они уходят на выпас слишком далеко или отбиваются от стада. Приборы работают без подзарядки в течение недели.

Активное внедрение спутниковых электронных ошейников на Чукотке началось в 2019 году, но координаты оленеводы могли получить только через интернет, приходилось звонить и узнавать информацию в департаменте сельского хозяйства. Теперь данные будут поступать напрямую в бригады. 

Теги:
РоссияЧукотский автономный округКузнецов, Владислав Гариевич
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