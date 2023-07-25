Хабаровский край помог подшефному Дебальцево с восстановлением 25 объектов

Работы в городе проводятся с мая 2022 года

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края организовали работы по восстановлению 25 объектов в подшефном городе Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в город.

"Больше года, с мая 2022-го, Хабаровский край шефствует над городом. За это время мы восстановили 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, 7 объектов ЖКХ и 15 [объектов] дорожного хозяйства", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что сейчас ведется капитальный ремонт здания школы в Дебальцево. "Есть общее намерение присвоить имя и школе. Попрошу наших историков уделить этому вопросу особое внимание, чтобы подчеркнуть связь поколений и наших регионов - Хабаровского края и Донбасса", - добавил губернатор.

Помимо этого, власти края проводят благоустройство одного из детских садов, строят спортивную площадку. Дегтярев уточнил, что жители уже дали ей название - "Амур". Также будут вновь проведены работы на спорткомплексе "Локомотив". В феврале готовое к запуску после восстановления здание было сильно повреждено при обстреле украинскими военными.

"Мы продолжим восстанавливать мирную жизнь в Дебальцево. Есть план и на 2024, и на 2025 годы. Обсудили его на личной встрече с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным, который специально приехал из Донецка в Дебальцево", - написал Дегтярев.