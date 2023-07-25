25 июля, 03:03

В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 25 градусов

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 23 до 25 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов, ожидаются дождь и местами гроза.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от плюс 21 до плюс 26 градусов, местами пройдет умеренный дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба. 

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