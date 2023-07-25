Собянин сообщил о завершении реконструкции двух поликлиник в Москве

Речь идет о лечебных учреждениях в районах Ивановское и Западное Дегунино

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Реконструкции филиала детской городской поликлиники №122 в районе Ивановское и филиала детской городской поликлиники №86 в районе Западное Дегунино завершены. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что уже 24 июля медучреждения приняли первых пациентов, а в общей сложности в них получают медицинскую помощь свыше 16 тыс. детей и подростков.

"Обновленные поликлиники соответствуют новому московскому стандарту и удобны как пациентам, так и медикам. Здесь полностью заменили все инженерные системы, установили современное оборудование", - подчеркнул мэр.

Собянин сообщил, что во всех детских поликлиниках города медкарты теперь ведут в электронном виде, поэтому "на месте бывших картохранилищ организованы комнаты профессионального роста, где можно работать с профильной литературой или обсуждать с коллегами медицинские практики".

В заключении Собянин отметил, что прилегающие территории к поликлиникам также стали комфортнее, были разделены пешеходные и транспортные потоки, установлены энергоэффективные фонари и скамейки.