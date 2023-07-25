На Хайнане 21-23 августа пройдет традиционный водный фестиваль на горячих источниках

Запланировано проведение 10 мероприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 25 июля. /ТАСС/. Власти Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда на китайском Хайнане 21-23 августа организуют традиционный водный фестиваль на горячих источниках "Цисяньлин" в южной части острова. Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, в период проведения праздника состоятся 10 мероприятий, оформленных в стиле малых народностей провинции - ли и мяо. Как отметили организаторы, на этот раз особый акцент планируется сделать на "сочетании традиции и моды, классики и новаторства". Как и в прошлые годы, гости фестиваля смогут поучаствовать в водных играх и посмотреть выступления артистов.

Праздник совпадает с китайским днем влюбленных - циси (в этом году приходится на 22 августа). По словам заместителя главы администрации уезда Люй Янь, мероприятия пройдут на территории нескольких объектов: на источниках "Цисяньлин", где вода считается самой горячей на Хайнане (ее температура может достигать 95 градусов Цельсия), в деревнях автохтонных народностей острова и в тропических лесопарках, приспособленных для отдыха туристов.

На этот раз мероприятия будут проходить в течение трех, а не двух дней, как было в прошлые годы. Организаторы обещают более насыщенную программу.

Фестиваль в Баотин-Ли-Мяоском автономном уезде проводится регулярно с 2000 года. Это масштабное культурное событие приурочено к седьмому дню седьмого месяца по лунному календарю - праздничной дате для малых народностей острова, которые отмечают ее национальными танцами и шумными развлечениями, когда люди обливают друг друга водой.