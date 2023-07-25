Москвичей предупредили о грозе и ливнях в ближайшие два часа

Ожидаются также шквалистое усиление ветра до 15 м/с, в отдельных районах туман, отметили в Росгидромете

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гроза и ливень ожидаются в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте Росгидромета.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 25 июля местами в Москве ожидаются гроза, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра до 15 м/с, в отдельных районах туман с ухудшением видимости 200-500 м", - отмечается в сообщении.

Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям быть внимательными на дороге, держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.