Мишустин предложил включить в программу "Профессионалитет" направление по авиастроению

Проект рассчитан на выпускников 9-11 классов

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил дополнить программу "Профессионалитет" отдельным направлением по авиастроению.

Проект рассчитан на выпускников 9-11 классов, он позволяет получить актуальную рабочую профессию в короткий срок. Сейчас доступно 16 направлений, одним из них является машино-, авиа- и судостроение.

"Профессионалитет" - важнейшая программа. Мы специально делаем ее для таких предприятий, как ваше, - заметил Мишустин. - Что касается непосредственно специальностей: у нас, по-моему, на сегодняшний день 16 специальностей по министерству просвещения, которые готовят профессиональную ориентацию ребят и в которые не входит авиастроение. Мне кажется, нам надо обязательно добавить туда авиастроение. Я, когда приеду, дам такие поручения".

Глава кабмина отметил, что с 1 сентября 2023 года "заработает единая система профессиональной подготовки". "Ребята смогут на учебно-производственных комбинатах знакомиться с профессиями, выбирать для себя будущее, в том числе [через] учебные заведения "Профессионалитета" и разные другие", - обрисовал перспективы премьер. По его мнению, это очень важно и для самих предприятий, которым нужно "как можно больше заинтересовать ребенка".