Пограничники опровергли введение ограничений на пересечение границы РФ через Бугристое

Пункт пропуска функционирует в штатном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области опровергло распространяемую в интернете информацию о том, что с 27 июля по 25 августа якобы будет действовать ограничение на пересечение границы России с Казахстаном через пункт пропуска Бугристое. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе управления.

"В сети Интернет распространяется информация о том, что с 27 июля по 25 августа якобы планируется введение ограничений на пересечение границы через пункт пропуска Бугристое в связи с ремонтом дорожного полотна. По информации ФГКУ "Росгранстрой" и ФКУ "Упрдор "Южный Урал" никаких дорожных работ в пункте пропуска Бугристое по ремонту дорожного полотна, ограничивающих движение, в настоящее время не производится и не планируется", - сказали в пресс-службе. Пункт пропуска функционирует в штатном режиме.

21 июля сообщалось, что скопление транспортных средств в пункте пропуска Бугристое образовалось из-за сезонного увеличения объема перевозок. В Челябинской области, кроме Бугристого, для пересечения границы можно также использовать пункты пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).