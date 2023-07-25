25 июля, 05:55

Церемония прощания с военкором Ростиславом Журавлевым пройдет в Екатеринбурге 28 июля

Она пройдет на территории Дома Свердловского творческого союза журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Прощание с военным корреспондентом "РИА Новости" Ростиславом Журавлевым, погибшим в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоится на территории Дома Свердловского творческого союза журналистов в Екатеринбурге.

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Об этом сообщил ТАСС председатель союза Александр Левин.

"Подтверждаю, в Доме журналистов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, пройдет ли церемония прощания на территории Дома журналистов.

Ранее в окружении журналиста сообщили, что его по желанию матери похоронят в Екатеринбурге.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 22 июля четыре журналиста "Известий" и "РИА Новости" получили различные ранения в результате удара ВС Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. 

Теги:
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