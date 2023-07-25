25 июля, 05:58

Мишустин посетил Улан-Удэнский авиационный завод

Премьер-министр ознакомился со сбором вертолетов и презентацией проектов развития предприятия

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где ознакомился со сбором вертолетов и презентацией проектов развития предприятия.

В Улан-Удэ премьер прилетел из Владивостока, этот город стал первым в его турне по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам. По прилету в Бурятию Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, осмотрел производство и также ознакомился с проектами развития завода. После этого он посетил авиационный завод.

Осмотрев производство, Мишустин поделился своими впечатлениями о нем. "Что очень важно у вас на производстве - это классная эргономика. Светло, чисто, аккуратно. Просто даже придраться не к чему", - похвалил премьер.

"Я даже хотел попросить коллегу - Олега Бочарова (замглавы Минпромторга РФ - прим. ТАСС) - обратить внимание на условия, в которых люди работают. Тут даже больших денег не надо. Но видно, что вы занимались вопросом", - добавил глава кабмина.

АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (АО "У-УАЗ") основан в 1939 году, за время работы предприятие произвело более 10 000 летательных аппаратов. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБурятияДальний Восток
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