Глава администрации Тайваня заболела COVID-19

Цай Инвэнь находится под присмотром врачей, а все ее мероприятия во второй половине дня отменили, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Коронавирус был выявлен у главы администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник, симптомы заболевания легкие. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, в обед она почувствовала себя плохо. Экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава администрации находится под присмотром врачей, а все ее мероприятия во второй половине дня были отменены.

Утром она навестила в госпитале военнослужащих, которые получили ранения в понедельник при взрыве минометного снаряда на арсенале в городе Цзилун. Во второй половине дня глава администрации острова планировала понаблюдать за учениями гражданской обороны в городе Тайнань, а вечером посетить Центральное метеорологическое бюро из-за приближения к острову тайфуна "Доксури".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.