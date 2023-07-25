25 июля, 06:23
Пандемия COVID-19

Глава администрации Тайваня заболела COVID-19

Цай Инвэнь находится под присмотром врачей, а все ее мероприятия во второй половине дня отменили, сообщило Центральное информационное агентство острова

ГОНКОНГ, 25 июля. /ТАСС/. Коронавирус был выявлен у главы администрации Тайваня Цай Инвэнь во вторник, симптомы заболевания легкие. Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Читайте также
История пандемии COVID-19

По его данным, в обед она почувствовала себя плохо. Экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава администрации находится под присмотром врачей, а все ее мероприятия во второй половине дня были отменены.

Утром она навестила в госпитале военнослужащих, которые получили ранения в понедельник при взрыве минометного снаряда на арсенале в городе Цзилун. Во второй половине дня глава администрации острова планировала понаблюдать за учениями гражданской обороны в городе Тайнань, а вечером посетить Центральное метеорологическое бюро из-за приближения к острову тайфуна "Доксури".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
КитайПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация