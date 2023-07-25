В Москве в электробусном парке "Митино" пройдет акция "Транспортная ночь"

Для гостей проведут три экскурсии по электробусному парку и расскажут, как он работает, как здесь обслуживают электробусы, как работают водители

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экскурсию по электробусному парку проведут 26 июля в рамках акции "Транспортная ночь" в электробусном парке "Митино" в честь 65-летия предприятия "Мосгортранс", сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

"В электробусном парке "Митино" пройдет акция "Транспортная ночь" в честь 65-летия государственного унитарного предприятия "Мосгортранс". <…> Посмотреть на новый парк для электробусов и отметить юбилей предприятия можно 26 июля. Для гостей проведут три экскурсии по электробусному парку и расскажут, как он работает, как здесь обслуживают электробусы, как работают водители", - говорится в сообщении.

В тексте напомнили, что Москва является первым городом в России, где начали строить современные электробусные парки. В июле 2022 года в ТиНАО открыли первый в России и крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра". Спустя год заработал еще один в Митине. Он рассчитан на 300 электробусов большого класса.

Отмечается, что для участия в экскурсии необходима предварительная регистрация.