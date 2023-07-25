Мишустин пообещал дать поручение Минфину по финансированию ремонта школы в Бурятии

Премьер-министр напомнил, что по поручению президента Владимира Путина проводится ремонт во всех школах страны

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым пообещал дать поручение Минфину рассмотреть возможность выделения средств на ремонт Баянгольской школы Баргузинского района Бурятии.

Глава кабмина напомнил, что по поручению президента проводится ремонт во всех школах страны, строятся новые школы. Он попросил главу региона рассказать, как с этим обстоят дела в Бурятии.

Цыденов сообщил, что в настоящий момент построено и введено 27 новых школ и еще 13 строятся, также возведено 27 детских садов и 17 находятся в процессе строительства. Глава Бурятии попросил о возможности господдержки в размере 450 млн рублей в вопросе ремонта школы в Баянголе, которая является ключевой в районе и находится в аварийном состоянии.

"Поддержим. Соответствующее поручение дадим Минфину - рассмотреть возможности финансирования, софинансирования", - отреагировал премьер. "Это здорово, меня радует то, что вы в 96 школах делаете ремонт. Это к новому учебному году будет хороший подарок ребятам", - добавил Мишустин.

Говоря о посещении Бурятии, председатель правительства указал, что ему понравилась организация производства на авиационном заводе в Улан-Удэ: "Светлые цеха и, в общем-то, достаточно серьезная цифровизация производства". "И не может не радовать, что это в первую очередь бюджетообразующее предприятие для города. И, конечно, их, скажем так, финансовое стабильное состояние, нормальная заработная плата и отчисления налоговые. Они служат социально-экономическому развитию города и края в целом", - сказал Мишустин.