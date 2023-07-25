В Москве открылась посвященная работе НКО выставка "Город неравнодушных. Наставники"

Заявки принимались в девяти номинациях, среди которых "Экология", "Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья", "Патриотическое воспитание"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выставка "Город неравнодушных. Наставники" открылась на Рождественском бульваре в Москве, она посвящена деятельности столичных некоммерческих организаций (НКО). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"На Рождественском бульваре открылась выставка "Город неравнодушных. Наставники". Москвичи могут увидеть фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций, ставших победителями конкурса сети коворкинг-центров для НКО. Его участники делились личными историями и рассказывали о роли наставничества в своей жизни", - говорится в сообщении.

Заявки принимались в девяти номинациях, среди которых "Экология", "Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья", "Патриотическое воспитание". В числе победителей, в частности, представители благотворительных фондов "Провидение", "Волонтеры в помощь детям-сиротам", "Дорога жизни", центра помощи многодетным семьям "МногоМама", АНО "Кедровая тропа".

"В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО - лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтеры благотворительных фондов. Победителей выбирали зрители и эксперты - более 57,5 тыс. москвичей оставили свой голос за понравившуюся историю на сайте", - привели в тексте слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой.