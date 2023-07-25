Глава Бурятии сообщил, что в регионе наблюдается дефицит врачей, учителей и строителей

Алексей Цыденов также сообщил, что средняя зарплата растет с опережением инфляции и составляет сейчас 56 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. В Бурятии сейчас рекордно низкий уровень по безработице, но наблюдается дефицит врачей, учителей, строителей, водителей и продавцов, сообщил глава республики Алексей Цыденов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Говоря о социально-экономическом развитии региона, Цыденов отметил, что средняя зарплата растет с опережением инфляции и составляет сейчас 56 тыс. рублей.

"По рынку труда у нас, как и во всей стране, сегодня рекордно низкий уровень по безработице. Регистрируемая безработица - 0,9. И у нас сейчас реальная нехватка рабочих групп, это сказывается уже на экономике, у нас в агентстве занятости 16,5 тыс. вакансий и 2,5 тыс. заявителей сегодня. <...> Не хватает врачей, учителей, не хватает строителей, не хватает слесарей, у нас не хватает продавцов и водителей", - сказал глава Бурятии.

Цыденов также отметил, что валовой региональный продукт растет ежегодно. По его словам, в этом году Бурятия выйдет на первое место в России по добыче урана. Также в республике сейчас идет работа по формированию плана мероприятий по реализации мастер-планов развития.