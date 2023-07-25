Минюст США потребовал от Техаса убрать сдерживающий мигрантов плавучий барьер на границе

Ведомство считает, что плавучий барьер "создает угрозу судоходству и общественной безопасности"

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США подало жалобу против властей штата Техас в связи с установкой плавучего заграждения на реке Рио-Гранде на границе с Мексикой, использующегося для сдерживания мигрантов. Такие действия местных чиновников нарушают федеральный закон. С такими утверждениями ведомство выступило в понедельник.

Минюст посредством жалобы, поданной в окружной суд в Техасе, намерен "потребовать от штата убрать ограждения и запретить их возведение". "Власти Техаса нарушили федеральный закон, установив барьер на реке Рио-Гранде без получения необходимого разрешения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Минюст считает, что плавучий барьер "создает угрозу судоходству и общественной безопасности", а также создает "проблемы гуманитарного характера". В документе сказано, что ранее Мексика из-за плавучего барьера выразила протест по дипломатическим каналам, что, по мнению федеральных властей, "может нанести ущерб внешней политике США".

В жалобе говорится, что ранее в июле власти Техаса распорядились установить плавучий барьер - соединенные между собой буи диаметром более одного метра на реке Рио-Гранде на юге штата. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о планах возвести еще больше барьеров на границе с Мексикой, а также о намерении протянуть колючую проволоку.

Как отмечает телеканал CBS, администрация президента США Джо Байдена на минувшей неделе заявила, что власти Техаса могли бы избежать судебного процесса, если бы согласились убрать заграждения. Однако губернатор-республиканец Эбботт защищал законность установки барьеров и выразил готовность решить вопрос в суде. Ранее он обвинил Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе.