В Москве стали чаще оплачивать поездки после повышения штрафа за безбилетный проезд

Число оплаченных поездок выросло на 6%

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество оплаченных поездок в общественном транспорте Москвы после повышения штрафа за проезд без билета выросло на 6%, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"После повышения штрафов за безбилетный проезд число оплаченных поездок выросло на 6%. Пассажиры стали ответственнее, чаще прикладывают проездные к валидатору. Благодаря этому мы можем оценивать загруженность маршрутов и выпускать дополнительный транспорт на линию, если потребуется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что своевременная оплата проезда гарантирует пассажирам получение страховой выплаты в случае нештатной ситуации. "Кроме того, это позволяет нам развивать пассажирские сервисы и обновлять автопарк", - добавили в департаменте.

За безбилетный проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и неоплаченный проход за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и московской монорельсовой транспортной системы (ММТС) размер штрафа увеличен с 1 тыс. рублей до 2 тыс. рублей, а за неправомерное использование льготной карты для проезда и прохода за пределы пропускных пунктов станций метрополитена и ММТС - с 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей.