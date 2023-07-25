Охрану правительства Москвы смогут привлекать к обеспечению правопорядка

Ведомственная охрана сможет содействовать правоохранительным органам с использованием боевого ручного стрелкового оружия

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ведомственная охрана правительства Москвы сможет участвовать в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности с использованием боевого ручного стрелкового оружия. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

"На ведомственную охрану высшего исполнительного органа субъекта РФ - города федерального значения Москвы - могут быть возложены функции по содействию правоохранительным органам в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности с использованием боевого ручного стрелкового оружия в соответствии с соглашением (договором), заключаемым указанными органами с высшим исполнительным органом субъекта РФ - города федерального значения Москвы", - говорится в документе.