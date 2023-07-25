Работники спецпредприятий смогут подавлять движение дронов или уничтожать их

Порядок принятия решения о пресечении движения беспилотников, а также перечень работников, у которых будет такое право "определяется высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Работники специализированных унитарных предприятий, которые будут создаваться в регионах в помощь органам безопасности для обеспечения порядка, смогут отражать нападение беспилотников - уничтожать их или подавлять радиосигналы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

"Работники предприятий имеют право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях отражения нападения либо угрозы нападения <...> в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов", - говорится в документе.

Порядок принятия решения о пресечении движения беспилотников, а также перечень работников, у которых будет такое право "определяется высшими исполнительными органами субъектов Российской Федерации".