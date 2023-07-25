В Москве стали доступны бесплатные поездки на новых электровелосипедах 2.0

Чтобы воспользоваться предложением, нужно привязать карту москвича или билет "Единый" в личном кабинете приложения "Метро Москвы", а также активировать бесплатные поездки в веб-приложении "Велобайк"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут бесплатно ездить на новых электровелосипедах 2.0 по безлимитному билету "Единый" и картам москвича для обучающихся. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем велопрокат в систему городского транспорта и даем возможность жителям пользоваться бесплатными поездками на велосипедах. Москвичи экономят время, деньги и вносят значительный вклад в улучшение экологии города", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В департаменте уточнили, что бесплатно ездить на новых электровелосипедах 2.0 можно по безлимитным билетам "Единый" и картам москвича для обучающихся. Чтобы воспользоваться предложением, нужно привязать карту москвича или билет "Единый" на 30, 90 или 365 дней в личном кабинете приложения "Метро Москвы", а также активировать бесплатные поездки в веб-приложении "Велобайк".

"Время каждой такой поездки - 30 минут, их количество в день неограниченно. Они доступны до конца действия проездного или до конца велосезона, а их общее число зависит от категории абонемента: на 30 дней - 60 бесплатных велопоездок, на 90 дней - 180 бесплатных велопоездок, на 365 дней (билет "Единый") - 390 бесплатных велопоездок", - пояснили в пресс-службе.