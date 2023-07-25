Глава СК РФ посмертно наградил ведомственной медалью погибшего журналиста Журавлева

Он погиб в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении посмертно ведомственной медалью погибшего в зоне специальной военной операции журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с момента начала специальной военной операции Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий. "Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях. Медаль Следственного комитета будет вручена семье Журавлева в Екатеринбурге", - рассказали в СК.