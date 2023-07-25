В Израиле газеты вышли с черными первыми полосами, оплаченными противниками реформы суда

Первый закон в рамках реформы был принят Кнессетом 24 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Ведущие газеты в Израиле вышли во вторник с черными первыми полосами, оплаченными в качестве рекламы компаниями высоких технологий, которые выступили против судебной реформы. Первый закон в ее рамках был принят Кнессетом (парламент страны) 24 июля.

Так, первые полосы газет Yediot Aharonot, Haaretz, Calcalist и Israel Hayom ниже шапки с названием и датой окрашены в сплошной черный цвет. Внизу добавлена подпись "Локомотив Израиля не сдается. Протест [отрасли] высоких технологий" и мелким шрифтом добавлено приводится надпись "Реклама". Газета The Jerusalem Post отмечает, что рекламные полосы оплачены израильским движением Hi-tech protest, в которое входят представители высокотехнологичных компаний, включая генеральных директоров, венчурных инвесторов, индивидуальных предпринимателей и штатных сотрудников сферы высоких технологий.

24 июля Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Он подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. Парламентская оппозиция при этом бойкотировала голосование, а по его итогам заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Еще до голосования 150 частных израильских компаний объявили о временном прекращении работы в знак протеста против политики правящей коалиции. Вскоре после голосования председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид допустил возможность начала в стране всеобщей забастовки.