Опрошенные россияне считают США и Францию наиболее опасными для путешествий странами

Наиболее безопасными странами для путешествий названы Мальдивы, Сейшелы и ОАЭ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Половина россиян считают США, Францию, Мексику, Индию и Тунис наиболее опасными направлениями для путешествий. Об этом говорится в совместном исследовании Ozon Travel и группы "Ренессанс страхование", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года. В нем приняли участие 1 579 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

"Большинство россиян считают, что наиболее безопасными странами для путешествий являются Мальдивы (71%), Сейшелы (68%) и ОАЭ (68%). В список наиболее опасных направлений вошли США (53%), Франция (49%), Мексика (48%), Индия (47%) и Тунис (47%)", - говорится в исследовании.

При этом каждого четвертого (28%) россиянина от поездки в другую страну отпугивает появление нового вируса в месте назначения. Чаще всего такую причину называют жители Красноярска (39%). Каждого пятого респондента (21%) пугает перспектива сложностей с возвращением обратно в Россию, чаще всего этого боятся москвичи (33%). Еще 11% переживают из-за негативного отношения со стороны местных жителей. Больше всего это заботит туристов из Перми (29%).

В исследовании также отмечается, что большинство россиян (80%) заботятся о своей безопасности еще до поездки. Из них каждый четвертый (25%) делает прививки от болезней и инфекций. Кроме того, 15% респондентов снимают копии документов (паспорт, полис ОМС, свидетельство о рождении). Еще 15% заранее знакомятся с культурными обычаями страны. Еще 11% перед вылетом продумывают маршруты передвижения по стране назначения. Оставшиеся 9% берут с собой лекарства на все случаи жизни, а 5% путешественников оформляют страховой полис с защитой от разных рисков.