Единый диспетчерский центр Москвы обработал более 40 млн заявок

Жители обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оставляют заявки на устранение неисправностей, вызывают мастера или получают необходимую консультацию

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) обработал более 40 млн заявок москвичей, сделанных по телефону горячей линии или с помощью цифровых сервисов с весны 2021 года, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Чаще всего москвичи обращаются в ЕДЦ по телефону: за все время на горячей линии было зарегистрировано более 34,8 млн заявок. Эффективной работе операторов помогает интерактивная база знаний, в которой содержится более 530 сценариев, сгруппированных по темам обращений. При этом для решения бытовых вопросов горожане все чаще выбирают и онлайн-сервис "Вызов мастера" на портале mos.ru: с начала года число заявок, зарегистрированных с помощью этого сервиса, выросло почти в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что к ЕДЦ подключена 1 тыс. диспетчерская служба, около 80% заявок горожан выполняется в день обращения. Жители обращаются по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оставляют заявки на устранение неисправностей, вызывают мастера или получают необходимую консультацию.

Воспользоваться сервисом могут жители домов, управляющие компании которых подключены к ЕДЦ. Если подача заявки по указанному адресу недоступна, сервис порекомендует связаться с организацией напрямую и сообщит ее контакты. Помимо этого, обратиться в ЕДЦ можно с помощью платформы "Электронный дом".