Bloomberg: аномальная жара угрожает туристической индустрии стран южной Европы

В группе риска оказались, в частности, Греция, Италия и Испания

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Аномальная жара, вызванная изменениями климата, представляет угрозу для европейской индустрии туризма, прежде всего в странах южной Европы. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, климатические изменения станут ударом для стран европейского юга, экономический рост которых в значительной степени зависит от туристического сектора. В группе риска оказались, в частности, Греция, Италия и Испания, где вклад индустрии туризма в валовой внутренний продукт в 2021 году составил 14,9%, 9,1% и 8,5% соответственно.

Рейтинговое агентство Moody’s предполагает, что аномальная жара может "снизить привлекательность южной Европы как туристического направления в долгосрочной перспективе". По словам исполнительного директора Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандера, туристы, путешествуя по Европе, станут чаще делать выбор в пользу северных направлений, а также предпочтут ездить на отдых зимой и весной, а не летом. Тем не менее, южноевропейская индустрия туризма "вряд ли примет долгосрочные коммерческие решения на фоне событий этого лета", заявил агентству главный исполнительный директор Европейской туристической ассоциации Том Дженкинс.

Агентство напоминает, что температура на итальянском острове Сардиния достигла 46 градусов по Цельсию на прошлой неделе, в результате обычно людные во время туристического сезона улицы опустели. Рекордно высокие температуры привели к остановке работы мобильных устройств.

Об аномально высоких температурах воздуха в июле сообщали метеорологические службы Испании, Болгарии, Германии, Швейцарии, Франции и Италии. Даже в Великобритании 19 июля столбик термометра показывал 40,2 градуса по Цельсию, что стало новым рекордом. По оценкам итальянских метеорологов, нынешнее лето может оказаться самым жарким за всю историю проведения наблюдений.