В "Лужниках" 1 августа откроется павильон "Цифровые технологии Москвы"

Всего в рамках Московского урбанистического форума появится более 30 тематических пространств, посвященных столице

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Павильон, посвященный цифровым технологиям Москвы, откроется в "Лужниках" 1 августа на площадке Московского урбанистического форума. Его гости смогут узнать о значимых IT-решениях столицы, познакомиться с полезными онлайн-сервисами для горожан, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Павильон "Цифровые технологии Москвы" будет открыт с 1 августа по 10 сентября. Всего в рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" появится более 30 тематических пространств, посвященных столице. Вся экспозиция вокруг спортивной арены займет около 40 тыс. кв. м", - отмечается на портале.

Павильон будет создан из легких и прозрачных конструкций, а его архитектура отразит открытость и доступность городских сервисов.

Московский урбанистический форум пройдет в течение шести недель на четырех площадках: в Гостином Дворе, "Лужниках", парке "Зарядье" и Центральном выставочном зале "Манеж". Участники будут обсуждать проблемы и перспективы развития крупных городов.