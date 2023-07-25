Власти Австралии пытаются найти новые способы борьбы с красными огненными муравьями

Как сообщил министр сельского хозяйства штата Квинсленд Марк Фернер, насекомые быстро распространяются на юг, к границам штата Новый Южный Уэльс

СИДНЕЙ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Австралии пытаются найти новую стратегию борьбы с красными огненными муравьями - опаснейшими инвазивными вредителями, быстро распространяющимися по восточному побережью континента. Об этом во вторник сообщили в правительстве штата Квинсленд.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Марк Фернер, огненные муравьи, за несколько лет широко распространившиеся на северо-востоке Австралии, теперь "идут в наступление на юг, к границам штата Новый Южный Уэльс" и остановить вредителей, несмотря на все усилия, пока не получается. "Они чрезвычайно опасны и для людей, и для животных, и для сельскохозяйственных земель, нам нужно предпринять все меры для того, чтобы локализовать [колонии муравьев] и уничтожить их", - сказал он. Как отмечают открытые источники, красные огненные муравьи впрыскивают в кожу своих жертв яд, который способен вызвать смерть у аллергиков. Укусы этих насекомых очень болезненны.

Последней мерой властей стало создание специальной зоны особого биоконтроля, расположенной вдоль границы между штатами Квинсленд и Новый Южный Уэльс. Через нее запрещено перемещать "грузы, которые могут содержать муравьев или их яйца". "Любой нарушитель столкнется с самым серьезным наказанием, и мы будем очень жестко требовать соблюдения всех правил", - указал министр, отметив, что за неисполнение требований властей предусмотрены штрафы, размер которых может доходить до 470 тыс. австралийских долларов (около $320 тыс.), или тюремное заключение на срок до трех лет.

Еще одним оружием в борьбе с огненными муравьями должны стать специально обученные служебные собаки, способные обнаруживать подземные муравейники. "Собаки могут улавливать следы специфических феромонов, выделяемых огненными муравьями, и указывать места их обитания", - сообщили в Минсельхозе Квинсленда.

Красные огненные муравьи считаются одним из самых опасных инвазивных видов в мире. На территории Австралии их впервые обнаружили в 2011 году в порту Брисбена, куда их, по всей вероятности завезли с грузом. За следующие 12 лет насекомые распространились по территории всего штата, а в 2019 году их муравейники нашли и на западном побережье континента. В стране действует национальная программа по уничтожению огненных муравьев с объемом финансирования более 30 млн австралийских долларов ($20,3 млн) в год. По прогнозам Министерства сельского хозяйства Австралии, при отсутствии действенных мер борьбы с красными огненными муравьями, к 2050 году они распространятся на 80% территории страны и нанесут ее экономике урон на 8,5 млрд австралийских долларов ($5,7 млрд).