В тушении лесных пожаров в районе Кемера участвует российский самолет-амфибия Бе-200ЧС

Этот район сильнее всего пострадал от стихии в последние дни

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС задействован в тушении лесных пожаров в районе Кемера на юге Турции, который сильнее всего пострадал от стихии в последние дни. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС очевидцы с места событий.

"Густой дым от лесных пожаров виден с территории ряда отелей на береговой линии в Кемере. Борьбу с воздуха ведут вертолеты, а также самолет-амфибия Бе-200ЧС", - сказали очевидцы. 18 июля в пресс-службе МЧС РФ сообщили ТАСС, что два самолета-амфибии Бе-200ЧС вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров.

В Турции с начала июля стоит чрезвычайно жаркая и сухая погода. Температура воздуха достигает в ряде провинций 45-47 градусов. Ввиду риска возгораний власти некоторых регионов запретили населению вход в часть лесных зон, а также организацию пикников и разведение огня во многих районах. Усилены патрулирование в сельских регионах и контроль за соблюдением противопожарных мер.

Генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что турецкие власти заверяют в отсутствии каких-либо угроз для объектов массового туризма в республике из-за лесных пожаров. Однако дипломаты рекомендуют туристам из РФ по возможности не покидать территорию отелей.

Лесные пожары зафиксированы в ряде провинций Турции, включая курортные Анталью и Муглу. На прошлой неделе по указанию президента РФ Владимира Путина в Турцию для оказания помощи в тушении природных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200.

В 2022 году Турция особенно сильно пострадала от лесных пожаров. Тогда активное участие в тушении лесных пожаров в Турции также принимали российские самолеты-амфибии Бе-200.