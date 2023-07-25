Более 1,3 тыс. школ в новых регионах смогут выдавать аттестаты российского образца

Также временные свидетельства о государственной аккредитации выданы 24 вузам и 178 колледжам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Временную государственную аккредитацию получили 1 385 школ в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, они смогут выдавать выпускникам аттестаты российского образца, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Временную государственную аккредитацию, которая дает право выдавать выпускникам аттестаты российского образца, получили 1 385 школ из новых регионов, в том числе 593 школы ДНР и 534 школы ЛНР. В этих двух регионах процедуры лицензирования и аккредитации прошли подавляющее большинство школ", - говорится в сообщении.

Также временные свидетельства о государственной аккредитации выданы 24 вузам и 178 колледжам, теперь они смогут выдавать своим выпускникам дипломы российского образца. Всего на сегодняшний день организациям из новых регионов РФ выдано 2 838 лицензий на осуществление образовательной деятельности.

Как ранее сообщал глава ведомства Анзор Музаев, образовательные организации в новых регионах получат временные лицензии на срок до 2026 года. В Рособрнадзоре отметили, что далее бессрочные лицензии им будут выдавать региональные управления этих субъектов.