В Вологодской области нарушения на дорогах будут фиксировать с квадрокоптеров

Пробные вылеты совместно с экипажами ГИБДД запланированы на 25 и 26 июля

ТАСС, 25 июля. Службы в Вологодской области будут фиксировать нарушения на дорогах с помощью квадрокоптера. Пробные вылеты совместно с экипажами ГИБДД запланированы на 25 и 26 июля, сообщила пресс-служба правительства области.

"В целях фиксации выезда на полосу встречного движения и на обочину, нарушения рядности и других требований дорожной разметки будет применяться новый инструмент - квадрокоптер. Специалист для работы с ним обучен. Утвержден график полетов. 25 и 26 июля запланированы пробные вылеты совместно с экипажами ГИБДД на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск. Разрабатывается и график полетов квадрокоптера на август. Параллельно проводятся мероприятия по согласованию таких полетов. До 1 сентября на федеральных автодорогах планируется установить 12 щитов о фиксации нарушений квадрокоптером", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева, в регионе проводится большой объем дорожных строительных работ, улучшается качество дорог, но растет число аварий. На 24 июля этого года на дорогах в области погибли 57 человек. Основные причины - несоответствие скорости дорожным условиям, обгон с выездом на встречную полосу, нарушение правил пешеходами. Самые аварийные автодороги региона - это федеральные трассы А-114 Вологда - Новая Ладога, А-123 Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово и М-8 "Холмогоры".

По поручению губернатора разработан план дополнительных мероприятий по снижению числа погибших в авариях, из областного бюджета дополнительно выделено 53,7 млн рублей. Для снижения скорости установлено 100 дополнительных камер безопасности на наиболее аварийных дорогах региона, все они запущены в работу с 1 июля. Всего на дорогах области работают 285 камер безопасности. Установлено около 1,9 тыс. знаков "шеврон" на опасных участках. На дорожное полотно наносят шумовые полосы, устанавливают шериф-балки. Еще более 192 млн рублей выделено из регионального бюджета на освещение трасс и тротуаров.

"Департаментом разработан анонимный чат-бот в Telegram для обеспечения возможности анонимной передачи гражданами информации о нетрезвых водителях. Для обработки информации созданы муниципальные закрытые группы для сотрудников ГИБДД, куда будут направляться соответствующие сообщения от пользователей. При создании обращения выбирается район или округ, в закрытую группу которого уходят сообщения. К группам подключено более 200 сотрудников ГИБДД", - привела пресс-служба слова Накрошаева.

В результате всех мероприятий с начала этого года в области отмечено снижение смертности на дорогах на 8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.