На фестивале "Московского долголетия" пройдут спортивные и кулинарные мастер-классы

Посетить мероприятия фестиваля смогут горожане всех возрастов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Гости фестиваля, посвященного четырехлетию "Московского долголетия", до 30 июля смогут принять участие в спортивных активностях, а также кулинарных и творческих мастер-классах, сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В столице работает уже 86 центров ["Московского долголетия"], а к концу года их будет более 120. За весь прошлый год центры посетили более 1 млн раз, а сейчас этого показателя мы достигли всего за полгода. За четыре года в центрах прошло свыше 250 тыс. различных офлайн- и онлайн-мероприятий, организаторами которых стали сами жители "серебряного" возраста. <...> В день рождения лидеры центров организовали фестиваль с насыщенной культурно-оздоровительной программой. Мероприятия будут посвящены спортивным, интеллектуальным, кулинарным, творческим и ЗОЖ-активностям. Все москвичи смогут принять участие в мастер-классах, тематических лекциях, интерактивах и увлекательных квестах", - сказала она.

Посетить мероприятия фестиваля смогут горожане всех возрастов. Ежедневно до 30 июля в центрах будут проходить тематические дни с разнообразными активностями, среди которых спортивные занятия - цигун, суставная гимнастика, пинг-понг, бильярд и другие, марафоны кулинарных и творческих клубов. Также с 27 по 28 июля запланированы настольные игры, встречи литературных клубов, мастер-классы от активистов проекта "Освой гаджет" и открытые занятия по изучению иностранных языков. С 29 по 30 июля пройдет марафон ЗОЖ-клубов с занятиями нейрографикой, лекциями о здоровом образе жизни и интенсивами от клубов психологии.

Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в проекте "Московское долголетие" в центрах госуслуг "Мои документы", отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, а также онлайн через официальный сайт мэра Москвы.