На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе появится "Офис будущего"

Посетители смогут познакомиться с городскими сервисами для эффективного трудоустройства и узнать о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие годы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Посетители Московского урбанистического форума в Гостином дворе смогут познакомиться с городскими сервисами для эффективного трудоустройства и узнать о профессиях, которые будут востребованы в ближайшие годы, на интерактивной экспозиции "Офис будущего". Об этом во вторник сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В 2019 году мы запустили масштабную трансформацию службы занятости в столице. Сегодня это целая экосистема, в основе которой - человекоцентричный подход и ориентированность на результат. На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе посетители смогут узнать больше о городских сервисах для эффективного трудоустройства. Для этого на площадке будет работать "Офис будущего". Здесь гости смогут выявить свои сильные стороны, определить скрытые таланты и поставить перед собой новые карьерные цели. Консультанты службы занятости подробно расскажут об универсальных компетенциях будущего, которые необходимы специалистам любых сфер", - сказала она.

По ее словам, в медиазоне "Офиса будущего" можно будет узнать о классических и новых профессиях из ключевых отраслей экономики столицы: промышленности, информационных технологий, транспорта и логистики, безопасности, индустрии гостеприимства, торговли, образования и социальной сферы, креативной индустрии и предпринимательства, строительства и ЖКХ, а также здравоохранения.

Так, на выставке гости смогут ознакомиться с профессиями, которые точно останутся востребованными в ближайшие десятилетия - учитель, врач, спасатель, машинист поезда, архитектор, повар, электромонтажник, электрик и многие другие. Кроме того, в экспозиции представят профессии будущего: оператор медицинских роботов, разработчик искусственного интеллекта, архитектор робототехнических комплексов и киберустройств.