В АТОР сообщили, что пожары в Турции не затронули туристические территории

Туроператоры находятся на связи с отелями и гидами в отелях поселков Кемера

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Турецкие провинции Манису и Кахраманмараш, охваченные лесными пожарами, почти не посещаются иностранными туристами, а в Кемере огонь не затронул туристические территории. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Вечером 24 июня в Турции возникли три очага лесных пожаров: в провинциях Манису, Кахраманмараш и в провинции Анталья в регионе Кемер. Напомним, что провинции Манису и Кахраманмараш почти не посещаются иностранными туристами", - говорится в сообщении.

Вечером 24 июля возник пожар примерно в 40 км от города Кемер, в горной лесистой местности. Из-за ветра он достаточно быстро распространялся, превентивно были эвакуированы люди из ряда домов в горных поселках. Речи об эвакуации туристов пока нет.

"Кадры с горами, охваченными огнем, которые распространяются по соцсетям, эффектны, однако следует учитывать, что Кемер - туристический регион, где высокие горы наиболее близко подходят к побережью, и от этого при позиции фотографа на берегу или с трассы Кемер - Анталья создается обманчивое впечатление, что огонь почти у отелей. Но это не так. Туристов не эвакуируют", - подчеркнули в ассоциации.

Туроператоры находятся на связи с отелями и гидами в отелях поселков Кемера. Как сообщили в "Интуристе", туристическая инфраструктура Кемера работает в обычном режиме. В других курортных районах провинции Анталья (сама Анталья, Белек, Сиде, Аланья) в настоящий момент нет очагов лесных пожаров, добавили в АТОР.