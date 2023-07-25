Адвокат сообщил, что Дерипаска подал иск к Осетинской и Романовой из-за интервью о ЧВК

По словам Алексея Мельникова, бизнесмен не заявляет материальных требований, однако просит установить судебный штраф на случай неисполнения решения суда

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска подал в Таганский суд Москвы иск к журналистке Елизавете Осетинской (признана в РФ иноагентом) и правозащитнице Ольге Романовой о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за интервью, в котором содержатся заявления о том, что у него есть две частные военные компании. Как сообщил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников, истец требует признать эту информацию ложной, опровергнуть и удалить ее.

"Было интервью Ольги Романовой, которое она дала Елизавете Осетинской. В интервью она сообщила недостоверную информацию о том, что Олегу Владимировичу принадлежат две частные военные компании. Эта информация является ложной, поэтому мы обратились в Таганский районный суд города Москвы с иском об обязании опровергнуть эту информацию и удалить ее", - сообщил представитель бизнесмена.

По словам Мельникова, Дерипаска не заявляет материальных требований, однако просит установить судебный штраф на случай неисполнения решения суда. "Это способ добиться исполнения решения суда. Мы не преследуем материальных целей. Требования - признать несоответствующей действительности [информацию], обязать удалить и опубликовать опровержение в форме резолютивной части судебного решения", - подчеркнул Мельников.

Ранее о подаче Дерипаской иска против Осетинской и Романовой сообщил РБК. Иск поступил в суд 13 июля, беседа по нему назначена на 10 августа.