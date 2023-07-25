Собянин: в Новой Москве построят школу искусств и два культурных центра

Мэр Москвы отметил, что в новых зданиях появятся концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Три новых культурных объекта построят в ТиНАО, всего на этой территории работают более 70 учреждений культуры. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В ТиНАО работает 71 учреждение культуры. Одно из них - КЦ "Ватутинки" - реконструируем в поселении Десеновском. Его обновим и расширим. Строим три культурных объекта: в поселении Московский - школу искусств - работы уже на финальной стадии; в Кленовском - многофункциональный культурный центр; в Михайлово-Ярцевском - культурно-досуговый центр", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Собянин рассказал, что в новых зданиях появятся концертные и хореографические залы, художественные и музыкальные классы, библиотеки, костюмерные, студии звукозаписи.

Мэр отметил, что на базе досугового центра в Михайлово-Ярцевском откроется коворкинг, также будут созданы художественное, оркестровое, хоровое, фольклорное, хореографическое, театральное и другие отделения.