Свыше 4 млрд человек столкнулись с ограничениями интернета в первой половине 2023 года

Такие меры приняли власти 29 стран мира

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Около 4,2 млрд человек в первом полугодии 2023 года столкнулись с ограничениями на доступ в интернет, такие меры приняли власти 29 стран мира. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на отчет компании Surfshark, занимающейся кибербезопасностью.

В исследовании, проведенном компанией, говорится, что за первые шесть месяцев текущего года "зафиксировано 82 случая интернет-ограничений в 29 странах". При этом в 42 случаях такая тенденция наблюдалась впервые.

Больше всего новых случаев интернет-ограничений зарегистрировано за полгода в Индии, Иране и Пакистане. Четырнадцать случаев перебоев в работе социальных сетей Ирана были вызваны антиправительственными протестами. В Индии власти ограничили доступ в сеть девять раз для предотвращения протестов. В Пакистане ограничения вводились три раза после ареста бывшего премьер-министра Имрана Хана. Axios утверждает, что власти стран в основном ограничивали доступ к социальным сетям или отключали интернет, чтобы подавлять инакомыслие, ограничивать права человека и влиять на итоги выборов.

Согласно исследованию, чаще всего блокировке подвергалась социальная сеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), к которой в текущем году впервые ограничили доступ правительства Гвинеи, Пакистана, Сенегала, Суринама и Эфиопии.

В 22 странах из проанализированных 196 действуют ограничения на доступ в интернет, отмечается в отчете. Большинство подобных случаев зафиксировано в Азии: постоянные интернет-ограничения действуют в 15 государствах этой части света.