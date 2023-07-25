Поезд "Иволга 3.0" совершил первый рейс на Ленинградском направлении ОЖД

Проверка готовности инфраструктуры к закуску МЦД-3 продолжается

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Первый рейс поезда "Иволга 3.0" с пассажирами состоялся на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

"Сегодня на Ленинградском направлении первый рейс с пассажирами совершила "Иволга 3.0" на участке Крюково - Ленинградский вокзал - Крюково. Продолжаем проверять готовность инфраструктуры к закуску МЦД-3", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) планируют подготовить к его запуску до 15 августа.