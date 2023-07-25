Губернатор Подмосковья поздравил 45-ю бригаду спецназа ВДВ с годовщиной ее образования

Военнослужащим передали автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления, технические средства разведки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования, об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения - 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые теплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес - все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура - это востребовано в зоне проведения СВО", - привели в тексте слова губернатора.

Как рассказали в пресс-службе, 45-я отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ была сформирована в 1994 году в Кубинке. Более 4 тыс. ее военнослужащих получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий, среди них 16 Героев РФ. Десантники прошли через многие горячие точки, в настоящее время принимают участие в специальной военной операции.

В материале отмечается, что военнослужащим уже переданы автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления, технические средства разведки.