Компания Маска не получила разрешения на смену логотипа на штаб-квартире Twitter

По данным San Francisco Chronicle, владельцы здания рассказали, что компания, находящаяся в процессе ребрендинга, не проинформировала их о смене вывески

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Компания Илона Маска не получила разрешения от владельца здания своей штаб-квартиры на смену старого логотипа Twitter на букву X. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на полицию Сан-Франциско.

По их данным, владельцы здания обратились в правоохранительные органы в понедельник, когда рабочие начали снимать старый логотип, и рассказали, что компания, находящаяся в процессе ребрендинга, не проинформировала их о смене вывески. После этого работы были приостановлены. "Мы получили две жалобы на эти работы и ожидаем от городского планирования информации о том, нужно ли разрешение на смену логотипа. Снятие или перемещение знака потребовали бы разрешения на строительство", - заявил изданию представитель департамента строительства Сан-Франциско Патрик Хэннан.

Согласно информации в городской базе данных, никаких заявлений на смену логотипа не подавалось. Компания Маска отказалась от комментариев.

В понедельник социальная сеть Twitter изменила свой логотип на белую букву X с черным контуром, убрав изображение синей птицы. Маск разместил на своей странице фотографию штаб-квартиры компании с проекцией нового логотипа. Он также сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт Twitter.

27 октября 2022 года бизнесмен закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.