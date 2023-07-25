В Волгоградской области ожидаются град, грозы и сильный ветер

В МЧС рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты

ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Град, сильный ветер, ливни с грозами ожидаются в Волгоградской области до среды, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"До конца суток 25 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить шаткие строения и рекламные щиты, при парковке машин выбирать места вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также не выходить на воду на маломерных суднах.

Кроме того, из-за прогнозируемой непогоды режим повышенной готовности введен в Волгограде и Волгоградской области в зоне ответственности компании "Россети Юг". "К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 228 бригад: 1 142 энергетика и 629 единиц спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлено 82 передвижных резервных источника подачи электроэнергии общей мощностью почти 4 МВт", - сообщила ведущий специалист группы связей с общественностью и СМИ "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Светлана Сазонова.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер скоростью от 24,5 м/с считается сильным штормом и способен нести значительные разрушения строений, вырывать деревья с корнем.