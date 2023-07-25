На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка об успешных выпускниках колледжей Москвы

Москвичи и гости столицы могут познакомиться с историями успеха 19 молодых мастеров

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фотовыставка о выпускниках колледжей Москвы, добившихся успеха в профессии, открылась на Гоголевском бульваре в центре столицы. Она продлится до конца августа, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского департамента образования и науки.

"Фотографии, демонстрирующие успехи молодых мастеров, можно увидеть до конца августа. <...> Москвичи и гости столицы могут познакомиться с историями успеха 19 молодых мастеров", - рассказали в пресс-службе.

На Гоголевском бульваре представлены фотографии выпускников колледжей по разным профессиям. Например, можно увидеть Валентина Иванчиченко - проектировщика беспилотных систем для нужд сельского хозяйства и Никиту Токарева, отвечающего за ремонт и обслуживание электронных приборов на заводе, где производится оборудование для учреждений здравоохранения и безопасности столицы.

"В самый разгар приемной кампании мы открываем фотоэкспозицию, которая познакомит жителей и гостей города с настоящими профессионалами своего дела. Это выпускники столичных колледжей, которые уже добились значительных успехов в разных отраслях. Их истории вдохновляют и показывают, что среднее профессиональное образование имеет огромный потенциал и открывает широкие возможности для реализации. Приглашаю москвичей всех возрастов посетить выставку и вместе с нами порадоваться успехам молодых мастеров", - приводятся в тексте слова заместителя руководителя департамента образования и науки Ирины Швец.