Госдума увеличила штрафы за переход ж/д путей в неположенном месте

Согласно принятому закону, если нарушение совершено в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штраф составит 1,5 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон об увеличении со 100 до 500 рублей штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Если нарушение совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Изменение вносится в ч. 5 ст. 11.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Сейчас проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей.

Теперь, согласно принятому закону, штраф составит 500 рублей. Также статья дополняется новой частью, которая предусматривает, что за аналогичное нарушение, совершенное в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, штраф составит 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, статья дополнена примечанием, согласно которому лицо привлекается к ответственности в случае, если в пределах одного километра от места перехода путей находился специально оборудованный для этого пешеходный переход, тоннель, мост либо другое место, предусмотренное для перехода и обозначенное информационным знаком.