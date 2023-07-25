Матвиенко: люди во многих странах позитивно оценили запрет пропаганды ЛГБТ в РФ

По словам спикера Совета Федерации, многие в мире считают Россию "гаванью для сохранения истинных ценностей"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Россия, приняв закон о запрете пропаганды ЛГБТ, послала мощный сигнал людям во всех странах, при этом большинство позитивно оценили эту инициативу. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я считаю, что, приняв этот закон, мы послали мощный сигнал людям во всех странах, которые яростно с этим борются, которые это не принимают, осуждают. <.…> Подтверждением того, что этот сигнал люди услышали, является анализ зарубежного интернета. Мы послали сигнал, что мы предлагаем другое будущее для поколений, для человечества, нежели то будущее, которое навязывается ложными ценностями. Абсолютное большинство тех, кто уже устал от исковерканного либерализма, очень позитивно оценили такой акт России", - сказала она.

По словам Матвиенко, многие в мире сегодня считают Россию "гаванью для сохранения истинных ценностей".

Матвиенко также отметила, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ самоценен. "Мы хотим сохранить свои традиционные ценности, традиционные семейные ценности, защитить наших детей, внуков и правнуков от навязываемых нам так называемых западных ценностей", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, а также о крупных штрафах за такую пропаганду.