Первый теплоход отправился в рейс по новому турмаршруту "Заповедное ожерелье Байкала"

Туристы посетят Байкальский музей СО РАН, остров Ольхон, где примут участие в шаманском обряде и совершат пешую экскурсию на мыс Бурхан

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Теплоход "Империя" с группой из 26 туристов на борту отправился в первый круизный тур по новому турмаршруту "Заповедное ожерелье Байкала". Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Первый круиз по маршруту "Заповедное ожерелье Байкала" стартовал. Первая группа туристов из 26 человек на борту теплохода "Империя" отправилась в путешествие по самым живописным местам на побережье Байкала, от юга до севера. В пути гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов России проведут восемь дней и семь ночей", - говорится в сообщении.

Туристы посетят Байкальский музей СО РАН, остров Ольхон, где примут участие в шаманском обряде и совершат пешую экскурсию на мыс Бурхан, прогуляются по Сарайскому пляжу - одному из самых протяженных пляжей Байкала, побывают на севере острова.

Турмаршрут планируется развивать и создавать сопутствующую инфраструктуру, в частности причальные сооружения, санитарные зоны и зоны отдыха, навигацию, настилы.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее дала поручения по развитию круизного туризма на Байкале. В 2023 году дирекции особо охраняемых природных территорий на Байкале разработали круизный тур "Заповедное ожерелье Байкала".

Байкал, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, - самое глубокое озеро в мире и крупнейший резервуар пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и популярное туристическое направление в России.