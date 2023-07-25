Путин поздравил коллектив Российской ассоциации производителей удобрений

Президент отметил экспортный потенциал РАПУ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравление коллективу Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) по случаю ее 15-летия.

"Особо отмечу серьезный экспортный потенциал РАПУ. Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе на Африканском континенте", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российские производители являются ответственными партнерами африканских фермеров, поставляют основные виды минеральных удобрений, а также "способствуют продвижению на территории континента масштабных инициатив ООН в сфере экологии и здоровья почв, реализуют востребованные проекты в области научно-технического сотрудничества и аграрного образования".

Президент указал, что РАПУ последовательно наращивает линейку и объем продукции, уделяет особое внимание развитию сбытовых сетей в регионах, повышает доступность удобрений на внутреннем рынке и вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

"Убежден, что столь значимые успехи - результат слаженной, высокопрофессиональной работы коллективов компаний - членов ассоциации, широкого внедрения самых современных технологий, грамотных управленческих решений", - подытожил Путин, пожелав коллективу РАПУ новых достижений и всего наилучшего.

Российская ассоциация производителей удобрений является отраслевой некоммерческой организацией. Она была учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений в 2008 году.